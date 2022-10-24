ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相

シンガポールＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事保健省、ＸＢＢやＢＮ１などの変異株を警戒タイ社会保健医療社会一般ＸＢＢの感染ピーク、11月半ば＝保健省シンガポール社会保健医療社会一般保健当局、変異株ＸＢＢへの警戒を強めるタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制新型コロナの新変異株、タイでは未確認タイ社会保健医療社会一般集団免疫困難、国民など６割感染も＝保健相シンガポール社会統計保健医療社会一般