シンガポール航空、３カ国からの採用再開

シンガポールシンガポール航空、３カ国からの採用再開PICK UP運輸国・地域シンガポール業種運輸関連タグ台湾韓国タイシンガポール空運雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事シンガポール航空、出産後もＣＡ勤務可能にシンガポール運輸空運雇用・労務航空・空港業界、新規採用の動き加速シンガポール運輸空運雇用・労務シンガポール航空、客室乗務員２千人採用へシンガポール運輸空運雇用・労務シンガポール航空、減便で採用凍結シンガポール運輸空運雇用・労務ＳＩＡ傘下のＬＣＣ２社、大幅増員へシンガポール運輸マクロ経済倉庫空運雇用・労務