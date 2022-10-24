１年４カ月ぶり感染者200人下回る、累計1150万人

ベトナム１年４カ月ぶり感染者200人下回る、累計1150万人安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事新規感染541人、前日から795人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染1336人、前日から714人増ベトナム社会保健医療社会一般感染者１年３カ月ぶり400人下回る、累計1149万人ベトナム社会保健医療社会一般新規感染796人、３日連続で千人下回るベトナム社会保健医療社会一般１年ぶりに１日500人下回る、累計1075万人ベトナム社会保健医療社会一般