接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし

香港接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事不正発行の接種免除証明、無効化は先送り香港社会保健医療医薬品社会一般事件政策・法律・規制新たに2863人感染、前日から129人減香港社会マクロ経済統計社会一般事件３日連続2900人感染、２週後に６千人か香港社会統計保健医療社会一般深センの入境者用隔離ホテル、２千室に増加香港社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制李家超氏、隔離短縮に言及香港社会保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制