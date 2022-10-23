新型コロナの域内感染者、23日は３万5322人

台湾新型コロナの域内感染者、23日は３万5322人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、19日は４万4601人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、７日は５万710人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、30日は４万3280人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、21日は４万6673人台湾社会保健医療社会一般