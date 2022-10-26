薬品販売ケミスト、コロナ禍でも27％増益

オーストラリア薬品販売ケミスト、コロナ禍でも27％増益医薬国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療医薬品小売り決算関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事薬品販売ケミスト、来年第１四半期に上場かオーストラリア商業決算保健医療医薬品証券小売り薬品卸売シグマヘルスケア、100人削減オーストラリア医薬医薬品卸売り雇用・労務小売り医薬卸ＥＢＯＳ、Ｃ型肝炎需要縮小で減益オーストラリア医薬決算医薬品卸売り小売り薬品卸売の競争激化、シグマが業績下方修正オーストラリア医薬決算保健医療医薬品証券卸売り小売り豪薬局大手ケミスト、アジア進出で再編着手オーストラリア医薬マクロ経済保健医療医薬品金融一般設備投資証券卸売り小売り