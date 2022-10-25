タイ航空の再建計画見直し、裁判所が承認

タイタイ航空の再建計画見直し、裁判所が承認運輸国・地域タイ業種運輸関連タグタイ空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事オンキヨーが自己破産、負債総額31億円日本電機電機車部品個人も現金確保を優先、投資控える韓国金融統計金融一般証券双竜自が更正手続き開始へ、裁判所が決定韓国車両マクロ経済自動車二輪車卸売り雇用・労務政策・法律・規制小売り会社更正手続きの迅速化、最高裁が承認フィリピン経済金融一般政策・法律・規制ブルーバード・タクシーに巨額債務の疑いインドネシア社会一般