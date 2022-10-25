１～９月の旅行者数、39％増の100万人超え

ラオス１～９月の旅行者数、39％増の100万人超え観光国・地域ラオス業種観光関連タグラオス観光関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き航空各社、日本路線を増便マレーシア運輸空運観光１～９月の旅行者数、39％増の100万人超えラオス観光観光（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光９月訪日客20万人超え、コロナ禍前比90％減日本観光観光未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事外国人旅行者、１～６月は4.2万人ラオス観光観光ＨＣＭ市の外国人旅行者、平均支出143ドルベトナム観光統計観光国内観光が回復基調、金融危機前の水準超えオーストラリア観光統計空運観光娯楽昨年の外国人旅行者、２割増の1920万人タイ観光統計観光娯楽社会一般イベント【北朝鮮フォーカス】欧州発の北朝鮮ツアー韓国観光観光社会一般