円売り加速、米利上げ修正まで継続も

日本円売り加速、米利上げ修正まで継続も経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機20日の為替、１米ドル＝32.107台湾元台湾金融金融一般NEW中銀総裁、金融政策に三つのハードル台湾金融金融一般NEW両替で新規定、市中業者の外貨販売禁止にラオス金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW円下落150円、年初比35円安＝32年ぶり日本経済マクロ経済NEW円売り加速、米利上げ修正まで継続も日本経済マクロ経済金融一般NEW輸出企業も「一方的」警戒、円安日本経済マクロ経済自動車電機小売りNEW関連記事円安加速142円台、年明けから27円も下落日本経済マクロ経済98年安値「147円」視野、節目ないとの声も日本経済マクロ経済原発反対株主提案全て否決、９電力日本公益電力・ガス・水道環境軍事特許庁長官に浜野氏、経産審議官は平井氏日本経済雇用・労務【人事】富士通コンポーネント社長に石坂宏一氏ほか日本経済マクロ経済決算自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品鉄鋼・金属その他製造機械卸売りその他サービス倉庫雇用・労務小売り