深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応

中国-深セン深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応社会NEW国・地域中国-深セン業種社会関連タグ中国香港保健医療陸運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事深センの越境貨物運転手、陽性者695人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者602人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者595人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者592人に中国-深セン社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制深センの越境貨物運転手、陽性者585人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般