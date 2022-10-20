東南アの中期的回復に明暗

ASEAN東南アの中期的回復に明暗ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞PICK UP経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンブルネイASEANマクロ経済統計財政ＣＰＩ河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政NEW来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW中銀、0.5％追加利上げ ルピア安抑制で4.75％にインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制江蘇のＣＰＩ、９月は2.8％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～９月は3.1％成長中国-重慶経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国-湖北経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政NEW来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW関連記事二輪350～500ｃｃ、バジャジがロイヤル抜くインド車両統計二輪車香港のＧＤＰ、今年深セン市と逆転か香港経済マクロ経済統計ASEAN、貿易自由化の取り組み強化を表明マレーシア経済貿易自動車二輪車化学一般その他製造農林・水産石油・石炭・ガス卸売り政策・法律・規制選挙外交小売りASEAN、自由化取り組み強化表明インドネシア経済マクロ経済貿易大統領、開発目標達成にアジア支援をインドネシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制外交