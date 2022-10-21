第３四半期成長率は高い伸び＝エコノミスト

マレーシア第３四半期成長率は高い伸び＝エコノミスト経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事個人消費、今年は７～９％伸びる見通しマレーシア経済マクロ経済統計観光娯楽外食・飲食補助金の全面撤廃は尚早＝シンクタンクマレーシア経済マクロ経済自動車陸運政治一般政策・法律・規制中銀、法令違反でＡｍバンク系２行に罰金処分マレーシア金融金融一般ＡＭＭＢ、米メットライフと生保事業提携マレーシア金融保険バンク・ラヤット、世界のイスラム銀で12位にマレーシア金融マクロ経済金融一般文化・宗教