新規感染2295人、４日ぶり２千人超え

マレーシア新規感染2295人、４日ぶり２千人超え安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事新規感染1873人、３日連続２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2111人、６日ぶり２千人超えマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染3429人、累計474.1万人にマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染4896人、４日ぶり４千人超えマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染3083人、４日ぶり３千人超えマレーシア社会統計保健医療社会一般