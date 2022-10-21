貿易赤字、過去最大11兆円＝22年度上半期

日本貿易赤字、過去最大11兆円＝22年度上半期経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機20日の為替、１米ドル＝32.107台湾元台湾金融金融一般NEW中銀総裁、金融政策に三つのハードル台湾金融金融一般NEW両替で新規定、市中業者の外貨販売禁止にラオス金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW円下落150円、年初比35円安＝32年ぶり日本経済マクロ経済NEW円売り加速、米利上げ修正まで継続も日本経済マクロ経済金融一般NEW輸出企業も「一方的」警戒、円安日本経済マクロ経済自動車電機小売りNEW貿易統計輸出受注額が２カ月ぶり減少台湾経済マクロ経済貿易統計NEW対日衣料品輸出は８月も好調ミャンマー繊維貿易統計繊維NEW貿易赤字、過去最大11兆円＝22年度上半期日本経済貿易統計NEWＴＰＰ加盟国向け輸出、１～９月は２割増台湾経済マクロ経済貿易統計９月の輸出2.7％増、６カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計９月輸出は13カ月ぶり低成長シンガポール経済マクロ経済貿易統計関連記事中国向け輸出入が急減、低迷長期化も日本経済貿易内部留保９年連続最高、コロナ禍で人件費抑制日本経済雇用・労務財政５月輸出は中国下げ止まり、回復には時間も日本経済マクロ経済貿易自動車陸運海運空運ＧＤＰ２期連続マイナスも、新型肺炎で日本経済マクロ経済７月の新車販売4.1％増、増税前駆け込み限定的日本車両自動車