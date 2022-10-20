新規感染8752人、前週同曜日比９％減（19日）

シンガポール新規感染8752人、前週同曜日比９％減（19日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2690人、前週同日から減少（28日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2646人、前週同日から減少（27日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3688人、前週同日から減少（26日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染6341人、６週連続ピーク減少（５日）シンガポール社会保健医療社会一般