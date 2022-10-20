19日の感染者277人、新たに死者１人

ミャンマー19日の感染者277人、新たに死者１人安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事16日の感染者３人、死者ゼロは71日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般事件災害24日の感染者11人、48日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染105人、陽性率は1.2％ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染、２日連続で400人下回るミャンマー社会保健医療社会一般24日の新規感染629人、死者は８人ミャンマー社会保健医療社会一般