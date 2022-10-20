未接種者の入国可能に、条件付き

フィリピン未接種者の入国可能に、条件付き社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事入国制限を緩和、10月めどにフィリピン経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制水際対策を強化、到着後７日間は自宅待機インド社会保健医療社会一般「低リスク国」、観光目的の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制観光入国の開始時期、「未定」に修正フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制変異株対策の入国禁止措置、条件付きで解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制