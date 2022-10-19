企業と人材の誘致が最重点

香港企業と人材の誘致が最重点施政報告、コロナ出口は示せず経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港不動産マクロ経済財政政策・法律・規制雇用・労務政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事住宅重税の見直し要求強まる香港建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政李家超氏が「４大政策」公約香港政治不動産社会一般政治一般政策・法律・規制選挙香港に全面的統治権を行使香港社会社会一般政治一般政策・法律・規制経済の中枢、南部と北部の「鉄亜鈴型」に香港経済マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制来年度予算、積極財政を維持香港経済マクロ経済保健医療不動産政策・法律・規制財政