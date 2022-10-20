蘇首相がコロナ感染、立法院の会議中止に

台湾蘇首相がコロナ感染、立法院の会議中止に社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事21年度の所得税控除額、１万元引き上げ台湾経済マクロ経済政策・法律・規制財政１～８月の台湾産パイン輸出、日本向け９倍台湾農水統計食品・飲料農林・水産中国が政治的妨害、台湾首相＝ＷＨＯ参加巡り台湾政治政治一般政府の新型コロナ対策に１兆元、蘇院長台湾経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政高速鉄道開通は安全優先＝蘇院長台湾運輸マクロ経済インフラ建設・プラント倉庫陸運メディア政策・法律・規制