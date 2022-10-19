「オークラ」がフーコックに、27年開業

ベトナム「オークラ」がフーコックに、27年開業日系企業進出観光NEW国・地域ベトナム業種観光関連タグベトナム日本不動産観光関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向「オークラ」がフーコックに、27年開業ベトナム観光不動産観光NEW三越伊勢丹、比１号店を来月18日開業と発表フィリピン商業マクロ経済食品・飲料その他サービス娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWアステラス製薬、ホーチミン市に法人設立ベトナム医薬医薬品スノーピーク、北京に合弁設立中国-北京商業その他製造設備投資卸売りその他サービス娯楽小売りＡＢＣマート、東南ア初進出ベトナム商業ゴム・皮革小売り自転車部品シマノ、ジョ州で工場増設マレーシア製造その他製造関連記事ハイアットとＢＩＭ、フーコックでリゾートベトナム建設建設・プラントデュシット、ベトナム南部でホテル開業へタイ観光その他サービス不動産建設・プラント観光オークラ、カンボジアでホテル運営を受託シンガポール商業卸売りその他サービス観光小売りホテルオークラ、タイ航空とマイレージ提携タイ運輸その他サービス倉庫空運観光スターベイ、フーコック島のリゾート年内着工ベトナム観光マクロ経済観光娯楽