９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人

韓国９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人PICK UP観光NEW国・地域韓国業種観光関連タグ韓国日本観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW９月訪日客20万人超え、コロナ禍前比90％減日本観光観光NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW９月の訪日台湾人、前年同月の17.2倍台湾観光統計観光韓国のノービザ入国全面再開韓国観光観光社会一般政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事８月の訪日韓国人客、17倍の２万8500人韓国観光統計観光６月の訪日韓国人客、13.4倍の1.1万人韓国観光観光４月の訪日韓国人客、7.2倍の7700人韓国観光観光３月訪日客６万６千人、水際対策緩和で大幅増日本観光統計観光２月訪日客１万6700人、コロナ禍前比は99％減日本観光統計観光