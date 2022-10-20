９月の訪日台湾人、前年同月の17.2倍

台湾９月の訪日台湾人、前年同月の17.2倍観光NEW国・地域台湾業種観光関連タグ台湾日本観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW９月の訪日台湾人、前年同月の17.2倍台湾観光統計観光NEW韓国のノービザ入国全面再開韓国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW東南ア訪日者数、コロナ後最多の6.2万人ASEAN観光統計観光NEW入国前の登録サイト刷新フィリピン社会ＩＴ一般保健医療社会一般政策・法律・規制流入症例増で「０＋０」に慎重、行政長官香港社会保健医療不動産社会一般雇用・労務政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事８月の訪日台湾人、前年同月の12.9倍台湾観光マクロ経済統計観光７月の訪日台湾人、前年同月の7.1倍台湾観光統計観光５月の訪日台湾人、前年同月の5.8倍台湾観光統計観光４月の訪日台湾人、前年同月の6.9倍台湾観光統計観光３月の訪日台湾人、前年同月の4.5倍台湾観光統計観光