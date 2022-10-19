新規感染11934人、前日比2.3倍（18日）

シンガポール新規感染11934人、前日比2.3倍（18日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事新規感染4477人、前週同日から低下（７日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3688人、前週同日から減少（26日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染6341人、６週連続ピーク減少（５日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染8164人、前週同日から減少（29日）シンガポール社会統計保健医療社会一般新規感染1.3万人、前週同日から減少（22日）シンガポール社会統計保健医療社会一般