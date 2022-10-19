マンダリン、高松に進出へ

香港マンダリン、高松に進出へ観光国・地域香港業種観光関連タグ香港観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事テイクオフ：古里の岡山県と香川県を…香港社会社会一般クロスコープと百十四銀、日系進出支援で提携シンガポール商業マクロ経済金融一般卸売りその他サービス小売り瀬戸内４都市の食120品目、３店舗で売り込みマレーシア食品食品・飲料観光イベント四国２県、業務用食材を販促：繁華街ホテルで来月フェア開催シンガポール商業食品・飲料農林・水産卸売りその他サービスイベント小売り初の四国フェア開催、物産・観光を紹介シンガポール商業卸売り観光イベント小売り