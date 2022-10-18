新規感染1210人、過去３週間で最少

マレーシア新規感染1210人、過去３週間で最少安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療医薬品統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事新規感染1712人、４日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2023人、３日連続２千人上回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染2728人、７日ぶり２千人台に減少マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2425人、累計で454.7万人にマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染9705人、２日連続１万人未満マレーシア社会統計保健医療社会一般