新規感染5196人、６日連続で減少（17日）

シンガポール新規感染5196人、６日連続で減少（17日）社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事新規感染3715人、前日比８％増（30日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染6558人、４日連続減少（30日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染6168人、３日連続６千人台（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2058人、死者は６人（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染２万2201人、７日ぶり高水準（８日）シンガポール社会統計保健医療社会一般