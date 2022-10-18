17日の感染者284人、死者新たに１人

ミャンマー17日の感染者284人、死者新たに１人安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事14日の感染者29人、３日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般９日の感染者数３人、死者ゼロは33日連続ミャンマー社会保健医療社会一般28日の感染者数41人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般新規感染者15人、死者ゼロ20日連続ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染220人を確認、陽性率２％に上昇ミャンマー社会保健医療社会一般