パリ国際自動車ショー開幕、ビンも出展

欧州パリ国際自動車ショー開幕、ビンも出展車両NEW国・地域欧州業種車両関連タグ中国ベトナム欧州自動車車部品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事ビンファスト、ＮＹ自動車ショーに出展ベトナム車両自動車イベント独自動車ショー、規制強化で環境車競う欧州車両自動車二輪車ＩＴ一般石油・石炭・ガスビンファスト、２車種をパリ車ショーに出展ベトナム車両自動車ビンファストの２車種、ＥＵで意匠登録ベトナム車両自動車ビンファスト、仏モーターショーに出展へベトナム車両自動車