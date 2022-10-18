オミクロン派生型、新たに41人が域内感染

台湾オミクロン派生型、新たに41人が域内感染安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの新変異株、タイでは未確認タイ社会保健医療社会一般感染再拡大、指揮中心「ＢＡ・５流行の警告」台湾社会保健医療社会一般派生型「ＢＡ・２・75」を初確認、域外感染台湾社会保健医療社会一般オミクロン派生型、市中流入未確認も警戒台湾社会保健医療社会一般オミクロン株派生型を初確認、２～７日に５人台湾社会保健医療社会一般