本土との往来正常化、当面は望み薄か

香港本土との往来正常化、当面は望み薄かPICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き本土との往来正常化、当面は望み薄か香港社会保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制NEW９月の空港旅客2.3倍に、東南アからで伸び香港運輸統計空運観光社会一般NEW旅行社の回復度、79％が「１割以下」香港観光統計観光政策・法律・規制新規入国者、前年比７倍に＝今年上半期日本経済空運教育雇用・労務入境時の隔離解除初日、団体客が桃園到着台湾観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制ホテル業界、人手不足の解消が課題香港観光観光雇用・労務アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事中央政治局、下期も「動態清零」を維持中国-全国社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制本土か海外か、新政権悩ます香港社会マクロ経済保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制日本人観光客、豪規制緩和でも回復はまだ先かオーストラリア観光貿易統計その他サービス空運観光教育雇用・労務政策・法律・規制習近平総書記が「重要指示」香港社会保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制フィッチ、香港の22年成長率予測を下方修正香港経済マクロ経済統計保健医療政策・法律・規制