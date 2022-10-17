９月の輸出2.7％増、６カ月連続赤字

韓国９月の輸出2.7％増、６カ月連続赤字経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易貿易統計ＴＰＰ加盟国向け輸出、１～９月は２割増台湾経済マクロ経済貿易統計９月の輸出2.7％増、６カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計９月輸出は13カ月ぶり低成長シンガポール経済マクロ経済貿易統計９月輸出20％増、伸び鈍化インドネシア経済マクロ経済貿易統計電機その他製造石油・石炭・ガス鉱業全国港湾の８月貨物量、２％減の13.2億トン中国-全国運輸マクロ経済統計倉庫陸運海運空運９月輸入物価指数、ウォン安で24％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計関連記事８月の輸出6.6％増、５カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計７月の輸出9.2％増、４カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計５月の輸出21％増、半導体好調続く韓国経済マクロ経済貿易統計５月の貿易黒字、60億ドルの大幅増韓国経済マクロ経済統計自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般鉄鋼・金属農林・水産石油・石炭・ガス10月貿易黒字37億＄、輸出入ともプラス韓国経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造農林・水産石油・石炭・ガス