中小企業指数が横ばい推移

中国-全国中小企業指数が横ばい推移好悪材料交じる、９月は小幅下落経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他製造不動産倉庫陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事中小企業指数が上向き中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業指数が依然振るわず、全業種悪化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制中小景況感がゆるやかに回復中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業の景況感が悪化中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント海運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業の景況感が改善中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光小売り外食・飲食