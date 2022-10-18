自動車販売、5000万チャット未満が好調

ミャンマー自動車販売、5000万チャット未満が好調PICK UP車両NEW国・地域ミャンマー業種車両関連タグミャンマー日本自動車関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事国内自動車市場の迷走続くミャンマー車両貿易自動車小売りスズキが国内生産を一時停止ミャンマー車両貿易自動車政策・法律・規制車部品スズキがティラワで新工場ミャンマー車両自動車車部品自動車価格安定、ローン利用者が増加ミャンマー車両自動車金融一般スズキ、販売好調で新モデルミャンマー車両マクロ経済自動車