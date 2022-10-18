新規感染者1.1万人、死者11人増

韓国新規感染者1.1万人、死者11人増社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事新規感染者2.7万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者11.3万人、死者108人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者7.3万人、死者20人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者6.5万人、死者18人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者４万266人、死者12人増韓国社会保健医療社会一般