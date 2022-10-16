日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2022年10月14日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2022年10月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2022年10月14日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般更新【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2022年10月13日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2022年10月13日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2022年10月12日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2022年10月12日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般関連記事蓄電池電車の走行試験、11月に実施見通しタイ運輸自動車電機陸運更新13日の感染者310人、２日連続で死者１人ミャンマー社会統計保健医療社会一般NEW新規感染9501人、前週比53％増（13日）シンガポール社会保健医療社会一般更新新型コロナの域内感染者、14日は４万8205人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染589人、前日から480人減ベトナム社会保健医療社会一般更新