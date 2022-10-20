コロナ禍で海に？レジャー用船艇売り上げ急増

オーストラリアコロナ禍で海に？レジャー用船艇売り上げ急増社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグオーストラリア社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事釜山に商業用マリーナ、海洋レジャー拠点に韓国観光海運観光娯楽ヨット停泊地を４倍に拡大、海洋部が計画韓国観光統計建設・プラント観光娯楽スポーツ政策・法律・規制マリーナ産業、まず中間駅４カ所を建設へ韓国観光その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制マリーナの「ハブ」目指す、政府が育成策韓国観光海運観光娯楽スポーツ雇用・労務政策・法律・規制全国43港にマリーナ、19年までに開発韓国観光倉庫海運観光政策・法律・規制