コロナ禍でバイク販売増

韓国コロナ禍でバイク販売増宅配需要が後押し、電動化も加速車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車二輪車陸運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事ソウル市、公衆電話ブースをバイク充電所に韓国車両二輪車電機電力・ガス・水道【ウィズコロナ】コロナ禍で二輪車好調韓国車両二輪車食品・飲料その他サービス陸運Ｔｈｅ Ｄａｉｌｙ Ｐｌｕｓ韓国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般食品・飲料その他製造金融一般証券卸売りその他サービス倉庫海運雇用・労務小売り本土は独車、済州島は米車：輸入車の地域別シェア韓国車両貿易自動車二輪車卸売りその他サービス小売りオートバイマニア増加で、輸入二輪が好調韓国車両貿易統計自動車二輪車娯楽