2014年　新春特集

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マレーシア経済

【2014年新春特集】日系企業は「コスト削減元年」：労賃・費用増に対応へ＝ＮＮＡ調査（2014/01/07）

今年は日系各社にとってコスト削減を本格化させる年となりそうだ。政府は昨年、最低賃金や60歳定年制度を開…

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マレーシア経済

【2014年新春特集】堅調な日馬経済関係：中村大使寄稿（2014/01/06）

新年あけましておめでとうございます。 昨年は、マレーシア日本人商工会議所（ＪＡＣＴＩＭ）設立30周年、ク…

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マレーシア経済

【2014年新春特集】ピンチをチャンスに変えて：ＪＡＣＴＩＭ吉田会頭インタビュー（2014/01/06）

電気料金の値上げで幕を開けた2014年。昨年の最低賃金や60歳定年制度の導入、ガソリンや軽油への補助削減に…

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