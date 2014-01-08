2014年　年始特集

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シンガポール経済

【年始特集】国土の狭さがアイデアの源泉：科技庁長官、共用策が奏功（2014/01/08）

シンガポールで起業がしやすい理由の一つに政府による手厚い支援がある。その範囲は資金からオフィスの提供…

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シンガポール経済

【年始特集】起業は簡単、事業維持は困難：日本飛び出し小さな市場で戦う（2014/01/07）

シンガポールはアジアのエンジェル投資家やベンチャーキャピタルの中心拠点として名高く、海外での成功を目…

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シンガポール経済

【年始特集】常夏生まれのスマホ用手袋：起業支援が日本との縁つなぐ（2014/01/06）

アジアの金融・物流ハブとして存在感を増すシンガポール。流れ込むのは大量のカネとモノばかりではなく、活…

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