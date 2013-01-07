2013年　年始特集

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インド経済

日印「質実な創造力」に親和性：スワループ在大阪・神戸インド総領事（2013/01/07）

2009年に米アカデミー賞８部門を制した映画「スラムドッグ＄ミリオネア」はインドの商都ムンバイを舞台に、…

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