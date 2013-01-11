2013年　年始特集

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シンガポール経済

域内共同体でヒト移動活発に：人材紹介ＪＡＣ、15年上場へ（2013/01/11）

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）が共同体の実現を目指す2015年。人材紹介大手ジェイエイシー・リクルート…

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シンガポール商業

日系会計事務所で先駆的役割：ＳＣＳ、ミャンマー拠点を始動（2013/01/10）

民主化・経済改革でミャンマーに世界中の注目が集まる中、会計事務所ＳＣＳ国際会計事務所グループは最大都…

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シンガポール金融

資産運用業界、再編の年に：富裕層相手も規模の経済へ（2013/01/09）

拡大するアジアの富裕層向けの資産運用が盛んだ。シンガポールは域内のオフショア金融センターとして注目を…

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シンガポール政治

南シナ海緊張、中国の均衡が鍵：紛争の本質「域内対立」隠れる（2013/01/08）

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国を取り巻く安全保障問題の中で、最大の懸念事項とも言えるのが南シナ…

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シンガポール経済

【新年特集】成長地域の潜在性引き出す：日ＡＳＥＡＮ、交流40年に（2013/01/07）

欧州危機と日中関係の緊張が続く中で、日本企業がさらに力を入れる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の統括…

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