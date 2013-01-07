2013年　新春特集

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マレーシア経済

政府との対話に今年も注力：日本人商工会議所・中村正人会頭（2013/01/07）

今年は最低賃金制度や民間企業の60歳定年制度などが導入され、日系企業にとっては厳しい事業環境となること…

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マレーシア政治

新たな両国関係の一歩へ：中村滋・駐マレーシア日本国大使（2013/01/04）

東方政策（ルックイースト・ポリシー）30周年で各種記念行事が続き、日本とマレーシアの友好関係を再確認す…

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