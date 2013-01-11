2013年　年始特集

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インドネシア経済

市場規模拡大も成長は鈍化：製造・資源11協会、今年予測（2013/01/11）

インドネシアの主要業界団体は、今年も内需が拡大するものの、成長率は前年を下回ると予測している。ＮＮＡ…

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インドネシア経済

６％成長もインフレなど懸念：エコノミスト10人、今年を予測（2013/01/10）

インドネシア経済は今年も６％台の成長を維持する――。ＮＮＡが国内のエコノミスト10人に聞いたところ、こ…

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インドネシア経済

日系５割近くが業界展望懸念：製造業、試練の年に先行投資（2013/01/09）

インドネシアの日系企業の５割近くが、所属する業界の今年の展望が悪くなる可能性を懸念している。ＮＮＡが…

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インドネシア経済

日系企業が人件費の高騰懸念：昇給率20％以上、今年は５割に（2013/01/08）

インドネシアで事業を展開する日系企業の多くが人件費の高騰を懸念していることが、ＮＮＡが実施した景気動…

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インドネシア経済

総選挙前年、迎合主義に注視：統率力持つ政権で成長上積みを（2013/01/07）

堅調な経済成長を続けるインドネシアで、インフラ不足と政治の脆弱（ぜいじゃく）性がさらなる発展の阻害要…

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インドネシア経済

成長市場での事業活動活性化：日系企業、新たな交流考える年に（2013/01/04）

インドネシアで日本企業が事業活動を活性化させている。保護主義的な規制の施行や労働問題の顕在化といった…

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