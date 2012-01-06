2012年　年始特集

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シンガポール政治

地域統合への主導権岐路に：国際関係研、対日関係が鍵（2012/01/06）

昨年11月にインドネシア・バリ島で開かれた東アジア首脳会議（ＥＡＳ）は、アジア太平洋地域の大国が一斉に…

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シンガポール経済

タイ洪水の復旧途上が44％：ＮＮＡ調査、代替生産７割も（2012/01/05）

タイで発生した大洪水は、「アジアのデトロイト」と呼ばれる自動車産業の集積地、世界生産の４割以上を占め…

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シンガポール経済

しんどい時こそ頑張る年に：域内の経済、持続成長で岐路（2012/01/04）

政治の年を終え、欧州財政危機の影を引きずる中で明けた新年。先行き不透明感が漂う中でも日本企業による域…

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