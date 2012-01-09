2012年　年始特集

すべての文頭を開く
インド経済

為替予想、11月後の水準に：ＮＮＡ調査、景況は５割上向く（2012/01/09）

歴史的なルピー安の更新が続いた11年は、日系企業も通貨の変動による利益圧迫などの影響を受けた。ＮＮＡが…

続きを読む

インド経済

雇用市場、５年で劇的な変化：能力重視に移行、若さ活用を（2012/01/06）

国内市場の拡大や外資企業の相次ぐ進出を受けて、インドの雇用市場に変化が起きている。能力主義を積極導入…

続きを読む

インド金融

ルピー安は日系投資後押しも：工科大教授、今年は物価安定か（2012/01/05）

ルピーは対米ドルで2011年12月15日、１米ドル＝54.30ルピーと史上最安値を連続更新した。下落率は、同７月（…

続きを読む

インド経済

市場競争過熱も「飛躍の年」：日印の注目が双方向に拡大（2012/01/04）

人口12億人を抱える巨大市場として、注目を浴び続けているインド。注目から先に進み始めた市場では、日系企…

続きを読む

すべての文頭を開く

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【タイ】【ウィズコロナ】「昼寝」を新たな事業機会に　豊田通商、非自動車強化へ新会社
  2. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）
  3. 【フィリピン】行き詰まる企業、暮らし苦境　現金給付に漏れも、外出制限半年
  4. 【インドネシア】事業継続は３カ月まで＝19％　コロナ影響調査、先行き不安映す
  5. 【インドネシア】新規感染者3963人、６日ぶりに最多更新
  6. 【ベトナム】政府、６カ国・地域との国際線再開を承認
  7. 【中国-全国】入国者の隔離、８日目以降は自宅待機に
  8. 【中国-全国】コロナ対策の運用改善求める　日本商会白書、終了時期の明示など
  9. 【ミャンマー】通勤時も顔シールド着用を　労働者のコロナ予防策を強化
  10. 【インドネシア】首都コロナ規制、経済の下げ圧力に＝財務相

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約