2012年　年始特集

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インドネシア経済

対米ドルのさらなる円高想定：日系企業、人件費高騰なども懸念（2012/01/06）

インドネシアで事業を展開する日系企業の多くが、今年の対米ドルの為替相場がさらに円高に振れるとの見通し…

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インドネシア経済

欧州危機影響も経済堅調：投資適格化、成長後押し（2012/01/05）

インドネシア経済は欧州債務危機などの影響を受けるものの、今年も堅調に推移する――。ＮＮＡが国内外のエ…

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インドネシア経済

労働法の改正などに尽力：７％成長、政策実行で実現を（2012/01/04）

世界４位の人口に加え、内需を中心とした堅調な経済のファンダメンタルズ（基礎的諸条件）に支えられながら…

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