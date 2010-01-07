2010年　新年特集

すべての文頭を開く
シンガポール経済

（新年特集）日系企業アンケート第3回（2010/01/07）

シンガポールに進出する日系企業が、景気回復局面でさまざまな不安を抱えている。2番底に対する恐れだけでな…

続きを読む

シンガポール経済

（新年特集）日系企業アンケート第2回（2010/01/06）

シンガポールの日系進出企業が業績を回復させている。2008年末の前回調査時から一転し、業況改善を見込む企…

続きを読む

シンガポール経済

（新年特集）日系企業アンケート第1回（2010/01/05）

シンガポールで事業を展開する日系企業の景況感が回復している。NNAシンガポールがまとめた日系進出企業を対…

続きを読む

シンガポール経済

〈新年特集〉多極的展開が成長を加速（2010/01/04）

世界的な金融危機を受け波乱の幕開けとなった2009年。年初は景気悪化懸念の広がりで先行き不透明感が強まっ…

続きを読む

すべての文頭を開く

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【タイ】【ウィズコロナ】「昼寝」を新たな事業機会に　豊田通商、非自動車強化へ新会社
  2. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）
  3. 【フィリピン】行き詰まる企業、暮らし苦境　現金給付に漏れも、外出制限半年
  4. 【インドネシア】事業継続は３カ月まで＝19％　コロナ影響調査、先行き不安映す
  5. 【インドネシア】新規感染者3963人、６日ぶりに最多更新
  6. 【ベトナム】政府、６カ国・地域との国際線再開を承認
  7. 【中国-全国】入国者の隔離、８日目以降は自宅待機に
  8. 【中国-全国】コロナ対策の運用改善求める　日本商会白書、終了時期の明示など
  9. 【ミャンマー】通勤時も顔シールド着用を　労働者のコロナ予防策を強化
  10. 【インドネシア】首都コロナ規制、経済の下げ圧力に＝財務相

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約