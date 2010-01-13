2010年　年始特集

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マレーシア経済

【年始特集】「燃料価格」と「労働者問題」を注視（2010/01/13）

日本企業にとって今年は、「電力価格引き上げ」と「労働者確保」が事業活動の鍵になりそうだ。先の日本マレ…

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マレーシア経済

【年始インタビュー】日比隆JACTIM会頭に聞く（2010/01/06）

世界的な金融危機が輸出産業に打撃を与える中で誕生したナジブ政権下で新たなスタートを切った2009年。マレ…

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