【年頭企画】韓国新春インタビュー

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韓国経済

【新春インタビュー2】「友情年」、日韓を動くヒトとモノ（2005/01/05）

「韓流ブーム」に沸いた2004年は、日本から新たな観光客層が増えた年だった。また、3月から韓国の修学旅行生…

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韓国

【新春インタビュー1】「韓国攻略に大きな手ごたえ」草間光雄・ミツオカコリア社長（2005/01/04）

「A small factory with a big dream」（小さな工場には夢がある）──。この言葉をモットーとし、クラシッ…

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