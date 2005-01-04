【年始インタビュー】投資協議の成果 早期に　経済は確実に改善

すべての文頭を開く
インドネシア経済

投資協議の成果を早期に、JJC理事長（2005/01/04）

長い選挙期間を経て就任したユドヨノ大統領が最優先課題の一つとして取り組むのは投資環境改善による経済成…

続きを読む

すべての文頭を開く

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【フィリピン】外出制限、一段の緩和に壁　マニラ首都圏、来月１日以降
  2. 【インドネシア】首都の行動制限、10月11日まで延長
  3. 【アジア】（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）
  4. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）
  5. 【インドネシア】インドネシア死者１万超、東南アジア初
  6. 【シンガポール】総人口569万人、17年ぶり減少　外国人が流出、経済への懸念も
  7. 【香港】ＨＳＢＣ中国撤退も、シティがリスクを指摘
  8. 【ミャンマー】新興企業がコロナ下で前進　ＩＴ浸透追い風、資金調達つなぐ
  9. 【中国-全国】奈雪の茶、大阪から日本攻略　１年半で黒字化へ、来春東京出店
  10. 【中国-全国】ＡＮＡとＪＡＬ、中国路線を一部再開

セミナー・イベント

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約